Собянин открыл новый пригородный вокзал Марьина Роща МЦД-2

Еще один пригородный вокзал теперь есть в Москве. 2 марта Сергей Собянин открыл вокзал Марьина Роща МЦД-2. По его словам, это новый шаг в развитии наземного метро.

Мэр также отметил, что вокзал станет частью одного из крупнейших транспортно-пересадочных узлов города. Это сэкономит время в пути для более чем 100 тысяч пассажиров.

В рамках благоустройства близлежащей территории специалисты оборудуют дорожки для велолюбителей и пешеходов. Автовладельцы смогут припарковать транспорт на будущей стоянке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.