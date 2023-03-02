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Транспорт

Собянин открыл новый пригородный вокзал Марьина Роща МЦД-2

Собянин открыл новый пригородный вокзал Марьина Роща МЦД-2

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Еще один пригородный вокзал теперь есть в Москве. 2 марта Сергей Собянин открыл вокзал Марьина Роща МЦД-2. По его словам, это новый шаг в развитии наземного метро.

Мэр также отметил, что вокзал станет частью одного из крупнейших транспортно-пересадочных узлов города. Это сэкономит время в пути для более чем 100 тысяч пассажиров.

В рамках благоустройства близлежащей территории специалисты оборудуют дорожки для велолюбителей и пешеходов. Автовладельцы смогут припарковать транспорт на будущей стоянке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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