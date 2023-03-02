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Политика

Новости часа: в 23 городах РФ откроют дилерские продажи двух моделей "Москвич"

Новости часа: в 23 городах РФ откроют дилерские продажи двух моделей "Москвич"

Дилерские продажи автомобилей "Москвич 3" стартуют в России 3 марта – Собянин

Собянин: пригородный вокзал Марьина Роща МЦД-2 войдет в один из крупнейших ТПУ Москвы

Собянин открыл новый пригородный вокзал Марьина Роща МЦД-2

Пассажиропоток на БКЛ в первые часы после открытия превысил 190 тысяч поездок

Новости часа: украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка

Собянин рассказал об открытии БКЛ московского метрополитена

Новости часа: пассажиров на БКЛ будут перевозить около 100 поездов "Москва-2020"

Путин и Собянин открыли заключительный участок Большой кольцевой линии метро

Путин и Собянин открыли движение поездов на всем протяжении БКЛ метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. С 3 марта в 23 городах России откроют дилерские продажи моделей "Москвич 3" и "Москвич 3е". Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Тульской, Брянской и Курской областях сообщили об обстрелах со стороны ВСУ. Об этом заявили губернаторы регионов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров не участвует в Конференции по разоружению из-за нелегитимных санкций ЕС. Об этом сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.

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