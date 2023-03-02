Новости часа: в 23 городах РФ откроют дилерские продажи двух моделей "Москвич"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. С 3 марта в 23 городах России откроют дилерские продажи моделей "Москвич 3" и "Москвич 3е". Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Тульской, Брянской и Курской областях сообщили об обстрелах со стороны ВСУ. Об этом заявили губернаторы регионов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров не участвует в Конференции по разоружению из-за нелегитимных санкций ЕС. Об этом сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.