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Транспорт

Дилерские продажи автомобилей "Москвич 3" стартуют в России 3 марта – Собянин

Дилерские продажи автомобилей "Москвич 3" стартуют в России 3 марта – Собянин

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Кроссоверы и электрокары марки "Москвич" с 3 марта можно будет купить у всех официальных дилеров. Обо этом на своей странице в соцсетях рассказал Сергей Собянин.

В 23 городах страны уже открылись более 50 точек продаж и сервисного обслуживания. В ближайшее время их оформят в едином узнаваемом стиле бренда. Сотрудники сети в данный момент проходят обучение, причем особое внимание уделяют работе с электромобилями.

Всего за 2022 год на заводе "Москвич" выпустили первые 600 машин. В 2023 году планируют собрать более 50 тысяч автомобилей. А еще через год этот объем хотят увеличить в два раза.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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