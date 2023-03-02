Дилерские продажи автомобилей "Москвич 3" стартуют в России 3 марта – Собянин

Кроссоверы и электрокары марки "Москвич" с 3 марта можно будет купить у всех официальных дилеров. Обо этом на своей странице в соцсетях рассказал Сергей Собянин.

В 23 городах страны уже открылись более 50 точек продаж и сервисного обслуживания. В ближайшее время их оформят в едином узнаваемом стиле бренда. Сотрудники сети в данный момент проходят обучение, причем особое внимание уделяют работе с электромобилями.

Всего за 2022 год на заводе "Москвич" выпустили первые 600 машин. В 2023 году планируют собрать более 50 тысяч автомобилей. А еще через год этот объем хотят увеличить в два раза.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.