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Транспорт

Собянин открыл новый пригородный вокзал Марьина Роща МЦД-2

Собянин открыл новый пригородный вокзал Марьина Роща МЦД-2

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В Москве 2 марта открыли станцию МЦД-2 Марьина Роща. Это еще один важный шаг в развитии наземного метро, рассказал Сергей Собянин на своей странице в соцсетях.

Теперь там появился современный пригородный вокзал, благодаря которому порядка 130 тысяч жителей прилегающих районов начнут экономить в пути до 20% времени. Кроме того, у всех пассажиров МЦД появилась еще одна удобная пересадка на другие виды транспорта.

Как ожидается, запуск нового вокзального терминала позволит разгрузить Люблинско-Дмитровскую линию метро. Позднее приведут в порядок и территорию вокруг ТПУ. Там оборудуют велодорожки, пешеходные переходы и парковку. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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