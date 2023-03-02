Собянин открыл новый пригородный вокзал Марьина Роща МЦД-2

В Москве 2 марта открыли станцию МЦД-2 Марьина Роща. Это еще один важный шаг в развитии наземного метро, рассказал Сергей Собянин на своей странице в соцсетях.

Теперь там появился современный пригородный вокзал, благодаря которому порядка 130 тысяч жителей прилегающих районов начнут экономить в пути до 20% времени. Кроме того, у всех пассажиров МЦД появилась еще одна удобная пересадка на другие виды транспорта.

Как ожидается, запуск нового вокзального терминала позволит разгрузить Люблинско-Дмитровскую линию метро. Позднее приведут в порядок и территорию вокруг ТПУ. Там оборудуют велодорожки, пешеходные переходы и парковку. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.