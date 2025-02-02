Собянин сообщил, что "Социальным навигатором" воспользовались почти 2 миллиона человек

Почти 2 миллиона человек воспользовались сервисом "Социальный навигатор" с момента его запуска. Как рассказал Сергей Собянин, платформа помогает получить бесплатную поддержку в различных ситуациях.

На онлайн-карте сервиса доступно более 250 услуг в 26 категориях. Среди них – помощь семьям с детьми, участникам СВО и их родственникам, поддержка в кризисных ситуациях, школа приемных родителей и служба медиации для разрешения семейных конфликтов. Виртуальный помощник Добрыня оперативно отвечает на вопросы о сроках и деталях услуг.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.