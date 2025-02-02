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Новости

02 февраля, 16:15

Новости

Собянин сообщил, что "Социальным навигатором" воспользовались почти 2 миллиона человек

Собянин сообщил, что "Социальным навигатором" воспользовались почти 2 миллиона человек

Собянин сообщил о продолжении замены автобусных остановок в Москве

Сергей Собянин поздравил ветеранов с годовщиной завершения Сталинградской битвы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 февраля

Новости часа: строительство первого в РФ кластера видеоигр завершается в Сколково

Собянин рассказал о реставрации памятников архитектуры в усадьбе Кузьминки

Собянин: около 60 компаний Москвы подали заявки на резидентство в первом кластере видеоигр

Собянин рассказал об организации выездных школ реставрации в регионах

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Собянин: в усадьбе Кузьминки за три года отреставрируют 32 памятника архитектуры

Почти 2 миллиона человек воспользовались сервисом "Социальный навигатор" с момента его запуска. Как рассказал Сергей Собянин, платформа помогает получить бесплатную поддержку в различных ситуациях.

На онлайн-карте сервиса доступно более 250 услуг в 26 категориях. Среди них – помощь семьям с детьми, участникам СВО и их родственникам, поддержка в кризисных ситуациях, школа приемных родителей и служба медиации для разрешения семейных конфликтов. Виртуальный помощник Добрыня оперативно отвечает на вопросы о сроках и деталях услуг.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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