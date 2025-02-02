Собянин сообщил о продолжении замены автобусных остановок в Москве

Замена устаревших автобусных остановок в столице будет продолжена в этом году. Как сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, еще больше горожан смогут ждать транспорт в комфортных и безопасных условиях.

Программа обновления остановочных павильонов действует с 2015 года. В прошлом году в городе установили более 2,7 тысячи современных конструкций. Они выполнены из прочных и износостойких материалов: каркас изготовлен из алюминия и нержавеющей стали, скамейки – из негорючих материалов, а стекла – из триплекса, который не разлетается на осколки при повреждении.

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