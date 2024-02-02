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Новости

02 февраля, 22:30

Новости

Новости часа: Москва помогла промышленникам купить 700 единиц оборудования в 2023 году

Новости часа: Москва помогла промышленникам купить 700 единиц оборудования в 2023 году

Новости часа: Собянин рассказал о льготной программе поддержки промышленности в Москве

Сергей Собянин принял решение о выплатах ветеранам-севастопольцам

Мэр Москвы: планируем достроить станцию метро "Потапово" до конца 2024 года

Сергей Собянин рассказал о новой схеме трамвайной сети Москвы

Новости часа: Сергей Собянин принял решение о выплатах ветеранам-севастопольцам

Мэр Москвы: планируем достроить станцию метро "Потапово" до конца 2024 года

Новости часа: мэр Москвы рассказал, как льготные кредиты помогают столичным промышленникам

Сокольническая линия метро к концу года станет на одну станцию длиннее – Собянин

Новости часа: Сокольническую линию метро в этом году продлят до станции "Потапово"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 40 компаний получили помощь от Производители лекарств, микроэлектроники и продуктов питания в Москве в прошлом году закупили более 700 единиц оборудования по льготной программе. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Промышленно-производственное здание приборостроительного предприятия в районе Останкинский построят на площади 14 тысяч квадратных метров, заявил первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Семь юных москвичей награждены медалью Совфеда "За проявленное мужество", сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

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