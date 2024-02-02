Новости часа: Москва помогла промышленникам купить 700 единиц оборудования в 2023 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 40 компаний получили помощь от Производители лекарств, микроэлектроники и продуктов питания в Москве в прошлом году закупили более 700 единиц оборудования по льготной программе. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Промышленно-производственное здание приборостроительного предприятия в районе Останкинский построят на площади 14 тысяч квадратных метров, заявил первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Семь юных москвичей награждены медалью Совфеда "За проявленное мужество", сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

