02 февраля, 22:00Новости
Новости часа: Собянин рассказал о льготной программе поддержки промышленности в Москве
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.
Более 40 компаний получили помощь от московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства за 2023 год. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Свыше 42 тысяч поездок на двух регулярных речных маршрутах совершили пассажиры в январе. Об этом рассказали в Дептрансе.
До 540 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов установят в Москве до конца 2024 году, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.