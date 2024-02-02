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02 февраля, 22:00

Новости

Новости часа: Собянин рассказал о льготной программе поддержки промышленности в Москве

Новости часа: Собянин рассказал о льготной программе поддержки промышленности в Москве

Сергей Собянин принял решение о выплатах ветеранам-севастопольцам

Мэр Москвы: планируем достроить станцию метро "Потапово" до конца 2024 года

Сергей Собянин рассказал о новой схеме трамвайной сети Москвы

Новости часа: Сергей Собянин принял решение о выплатах ветеранам-севастопольцам

Мэр Москвы: планируем достроить станцию метро "Потапово" до конца 2024 года

Новости часа: мэр Москвы рассказал, как льготные кредиты помогают столичным промышленникам

Сокольническая линия метро к концу года станет на одну станцию длиннее – Собянин

Новости часа: Сокольническую линию метро в этом году продлят до станции "Потапово"

Собянин: Сокольническую линию метро в этом году продлим до станции "Потапово"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.
Более 40 компаний получили помощь от московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства за 2023 год. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Свыше 42 тысяч поездок на двух регулярных речных маршрутах совершили пассажиры в январе. Об этом рассказали в Дептрансе.

До 540 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов установят в Москве до конца 2024 году, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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