Новости часа: Собянин рассказал о льготной программе поддержки промышленности в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.

Более 40 компаний получили помощь от московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства за 2023 год. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Свыше 42 тысяч поездок на двух регулярных речных маршрутах совершили пассажиры в январе. Об этом рассказали в Дептрансе.

До 540 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов установят в Москве до конца 2024 году, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

