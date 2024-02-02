02 февраля, 22:30Транспорт
Сергей Собянин рассказал о новой схеме трамвайной сети Москвы
Маршруты московских трамваев теперь можно будет найти на одной схеме. В городе разработали карту, которая включает все линии и пересадки. Всего на новой схеме, которую разместили на 11 станциях метро, указаны 35 маршрутов.
Благодаря трамваям можно быстро перемещаться внутри одного района или округа. Первый экземпляр схемы в своем телеграм-канале представил Сергей Собянин.
Как выглядит новая схема и как ей пользоваться? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.