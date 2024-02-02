Сергей Собянин рассказал о новой схеме трамвайной сети Москвы

Маршруты московских трамваев теперь можно будет найти на одной схеме. В городе разработали карту, которая включает все линии и пересадки. Всего на новой схеме, которую разместили на 11 станциях метро, указаны 35 маршрутов.

Благодаря трамваям можно быстро перемещаться внутри одного района или округа. Первый экземпляр схемы в своем телеграм-канале представил Сергей Собянин.

Как выглядит новая схема и как ей пользоваться? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.