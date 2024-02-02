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Новости

02 февраля, 16:45

Общество

Новости часа: Сергей Собянин принял решение о выплатах ветеранам-севастопольцам

Новости часа: Сергей Собянин принял решение о выплатах ветеранам-севастопольцам

Мэр Москвы: планируем достроить станцию метро "Потапово" до конца 2024 года

Новости часа: мэр Москвы рассказал, как льготные кредиты помогают столичным промышленникам

Сокольническая линия метро к концу года станет на одну станцию длиннее – Собянин

Новости часа: Сокольническую линию метро в этом году продлят до станции "Потапово"

Собянин: Сокольническую линию метро в этом году продлим до станции "Потапово"

Новости часа: промышленники Москвы могут получить льготный инвесткредит под 3% – Собянин

Сергей Собянин рассказал о новой схеме трамвайной сети Москвы

Собянин: промышленники Москвы могут получить льготный инвесткредит под 3%

Собянин опубликовал новую схему трамвайной сети столицы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин принял решение о выплатах ветеранам-севастопольцам к годовщине Победы. Выплату в связи с 79-й годовщиной Победы получат свыше 1 700 севастопольцев.

Более 200 тысяч рабочих мест появятся в столице благодаря реновации. Об этом сообщили в стройкомплексе Москвы.

Около 200 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов установят в Москве в 2024 году. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.

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