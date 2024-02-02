Новости часа: Сергей Собянин принял решение о выплатах ветеранам-севастопольцам

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин принял решение о выплатах ветеранам-севастопольцам к годовщине Победы. Выплату в связи с 79-й годовщиной Победы получат свыше 1 700 севастопольцев.

Более 200 тысяч рабочих мест появятся в столице благодаря реновации. Об этом сообщили в стройкомплексе Москвы.

Около 200 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов установят в Москве в 2024 году. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.