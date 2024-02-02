Новости часа: мэр Москвы рассказал, как льготные кредиты помогают столичным промышленникам

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. За год помощь от московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства получили более 40 компаний. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Почти 14 тысяч многоквартирных домов капитально отремонтировали в Москве с начала программы. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Желтый уровень опасности объявили в Москве и области на выходные, 3–4 февраля, из-за усиления ветра. Об этом заявили синоптики.