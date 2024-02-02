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Новости

Новости

02 февраля, 16:00

Новости

Новости часа: мэр Москвы рассказал, как льготные кредиты помогают столичным промышленникам

Новости часа: мэр Москвы рассказал, как льготные кредиты помогают столичным промышленникам

Сокольническая линия метро к концу года станет на одну станцию длиннее – Собянин

Новости часа: Сокольническую линию метро в этом году продлят до станции "Потапово"

Собянин: Сокольническую линию метро в этом году продлим до станции "Потапово"

Новости часа: промышленники Москвы могут получить льготный инвесткредит под 3% – Собянин

Сергей Собянин рассказал о новой схеме трамвайной сети Москвы

Собянин: промышленники Москвы могут получить льготный инвесткредит под 3%

Собянин опубликовал новую схему трамвайной сети столицы

Мэр Москвы: планируем достроить станцию метро "Потапово" до конца 2024 года

Новости часа: Сокольническая линия метро к концу года станет на одну станцию длиннее

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. За год помощь от московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства получили более 40 компаний. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Почти 14 тысяч многоквартирных домов капитально отремонтировали в Москве с начала программы. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Желтый уровень опасности объявили в Москве и области на выходные, 3–4 февраля, из-за усиления ветра. Об этом заявили синоптики.

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