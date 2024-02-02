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02 февраля, 13:45

Общество

Новости часа: промышленники Москвы могут получить льготный инвесткредит под 3% – Собянин

Новости часа: промышленники Москвы могут получить льготный инвесткредит под 3% – Собянин

Сергей Собянин рассказал о новой схеме трамвайной сети Москвы

Собянин: промышленники Москвы могут получить льготный инвесткредит под 3%

Собянин опубликовал новую схему трамвайной сети столицы

Мэр Москвы: планируем достроить станцию метро "Потапово" до конца 2024 года

Новости часа: Сокольническая линия метро к концу года станет на одну станцию длиннее

Сергей Собянин рассказал о новой схеме трамвайной сети Москвы

Собянин подписал документ о выплатах ветеранам-севастопольцам к годовщине Победы

Собянин: Сокольническую линию метро в этом году продлим до станции "Потапово"

Сергей Собянин поздравил ветеранов с 81-й годовщиной победы в Сталинградской битве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 40 компаний получили помощь от московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства за 2023 год. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Москве открыта регистрация на новый поток "Стартап-школы МБМ". Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Фестиваль "Китайский Новый год в Москве" впервые пройдет с 9 по 18 февраля. О мероприятии рассказал столичный комитет по туризму.

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