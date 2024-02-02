Новости часа: промышленники Москвы могут получить льготный инвесткредит под 3% – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 40 компаний получили помощь от московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства за 2023 год. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Москве открыта регистрация на новый поток "Стартап-школы МБМ". Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Фестиваль "Китайский Новый год в Москве" впервые пройдет с 9 по 18 февраля. О мероприятии рассказал столичный комитет по туризму.