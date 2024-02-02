Собянин: промышленники Москвы могут получить льготный инвесткредит под 3%

Больше 40 компаний получили помощь от Фонда поддержки промышленности и предпринимательства за 2023 год, что позволило купить около 700 единиц нового оборудования. Сергей Собянин отметил, что на льготную программу поддержки могут рассчитывать производители микроэлектроники, лекарств, продуктов питания и другие высокотехнологичные предприятия.

Так, по программе инвест-кредиты выдают по ставке 3% годовых, сумма – до 3 миллиардов рублей, а срок составляет до 3 лет. На эти деньги можно построить и реконструировать промышленные объекты, купить оборудование и права на результаты интеллектуальной деятельности.

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