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02 февраля, 13:15

Экономика

Собянин: промышленники Москвы могут получить льготный инвесткредит под 3%

Собянин: промышленники Москвы могут получить льготный инвесткредит под 3%

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Больше 40 компаний получили помощь от Фонда поддержки промышленности и предпринимательства за 2023 год, что позволило купить около 700 единиц нового оборудования. Сергей Собянин отметил, что на льготную программу поддержки могут рассчитывать производители микроэлектроники, лекарств, продуктов питания и другие высокотехнологичные предприятия.

Так, по программе инвест-кредиты выдают по ставке 3% годовых, сумма – до 3 миллиардов рублей, а срок составляет до 3 лет. На эти деньги можно построить и реконструировать промышленные объекты, купить оборудование и права на результаты интеллектуальной деятельности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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