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02 февраля, 10:30

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Сергей Собянин поздравил ветеранов с 81-й годовщиной победы в Сталинградской битве

Сергей Собянин поздравил ветеранов с 81-й годовщиной победы в Сталинградской битве

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Сергей Собянин поздравил москвичей и ветеранов Великой Отечественной войны с 81-й годовщиной разгрома немецких войск в Сталинградской битве. Мэр отметил, что подвиг героев до сих пор помогает преодолевать трудности и защищать родную землю.

Сражение на берегах Волги длилось ровно 200 дней и стало крупнейшим в истории Второй мировой войны. Красной армии удалось заставить группировку противника увязнуть в оборонительных боях, а затем взять ее в кольцо. 2 февраля 1943 года фашистские войска объявили о капитуляции под Сталинградом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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