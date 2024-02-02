02 февраля, 08:45Новости
Сокольническая линия метро к концу года станет на одну станцию длиннее – Собянин
Сокольническая линия метро к концу года станет на одну станцию длиннее. В ТиНАО возводят надземную станцию "Потапово". О проекте в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.
Протяженность перегона составит 2,4 километра, а "Потапово" станет первой наземной отапливаемой станцией в городе. В данный момент рабочие монтируют крышу, а также проводится внешняя и внутренняя отделка. Позднее прилегающую территорию благоустроят и озеленят.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.