Сергей Собянин рассказал о новой схеме трамвайной сети Москвы

В Москве появилась официальная схема городской трамвайной сети. Первый экземпляр в своем телеграм-канале представил Сергей Собянин.



Скоро такие схемы появятся на станциях метро, находящихся рядом с трамвайными остановками, а затем и по всему городу. В столице развитая сеть трамваев, они ежедневно курсируют по 35 маршрутам. Теперь все остановки каждого из них есть на схеме.

Ее выполнили в едином навигационном стиле общественного транспорта столицы, с уже знакомыми пассажирам обозначениями и фирменным шрифтом. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.