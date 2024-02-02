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02 февраля, 07:45

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Сергей Собянин рассказал о новой схеме трамвайной сети Москвы

Сергей Собянин рассказал о новой схеме трамвайной сети Москвы

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В Москве появилась официальная схема городской трамвайной сети. Первый экземпляр в своем телеграм-канале представил Сергей Собянин.

Скоро такие схемы появятся на станциях метро, находящихся рядом с трамвайными остановками, а затем и по всему городу. В столице развитая сеть трамваев, они ежедневно курсируют по 35 маршрутам. Теперь все остановки каждого из них есть на схеме.

Ее выполнили в едином навигационном стиле общественного транспорта столицы, с уже знакомыми пассажирам обозначениями и фирменным шрифтом. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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