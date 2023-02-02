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02 февраля, 21:45

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Сумма льготных кредитов инвесторам и промышленным предприятиям превысила 214 млрд руб

Сумма льготных кредитов инвесторам и промышленным предприятиям превысила 214 млрд руб

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Сумма одобренных льготных кредитов инвесторам и промышленным предприятиям, стоящим нежилые объекты, превысила 214 миллиардов рублей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как отмечается, снижена ставка по инвестиционным кредитам с 9 процентов до 3. А максимальный размер займа увеличен до 3 миллиардов рублей.

Деньги можно тратить, например, на закупку нового оборудования и создание промышленной инфраструктуры. Также инвесторы могут рассчитывать на возмещение затрат по лизингу и присоединению к инженерным сетям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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