Собянин рассказал о ходе строительства комплекса инфекционной клинической больницы № 1

Первых пациентов примут в новом комплексе инфекционной клинической больницы № 1 на Волоколамском шоссе в 2023 году. Как рассказал Сергей Собянин, он станет лучшим профильным стационаром России. Там пациенты смогут получать помощь на новом уровне безопасности, качества и комфорта.

После появления нового комплекса мощность больницы вырастет в полтора раза. Возводят его на месте устаревших корпусов. Три здания объединят подземным пространством и надземными переходами. В комплексе будут сотни отдельных боксов для пациентов, новейшая медтехника и суперсовременная лаборатория. Все это позволит лечить практически любые инфекционные заболевания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.