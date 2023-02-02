Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17:15

Город

Собянин рассказал о ходе строительства комплекса инфекционной клинической больницы № 1

Собянин рассказал о ходе строительства комплекса инфекционной клинической больницы № 1

Собянин: комплексное развитие территорий даст стимул развитию городских районов

Новости часа: ВС РФ уничтожили две американские пусковые установки в ДНР

Собянин: в московских больницах увеличится доля высокотехнологичных операций

Собянин поддержал проекты Сообщества потомков московских ополченцев

Сергей Собянин рассказал о строительстве московского метро в 2022 году

Собянин: в Москве будет прорабатываться 470 проектов комплексного развития территорий

Собянин: в Москве будет прорабатываться 470 проектов комплексного развития территорий

Новости часа: число проектов комплексного развития территорий в Москве вырастет в 3 раза

Собянин принял решение о реорганизации еще одного участка бывшей промзоны Южное Очаково

Первых пациентов примут в новом комплексе инфекционной клинической больницы № 1 на Волоколамском шоссе в 2023 году. Как рассказал Сергей Собянин, он станет лучшим профильным стационаром России. Там пациенты смогут получать помощь на новом уровне безопасности, качества и комфорта.

После появления нового комплекса мощность больницы вырастет в полтора раза. Возводят его на месте устаревших корпусов. Три здания объединят подземным пространством и надземными переходами. В комплексе будут сотни отдельных боксов для пациентов, новейшая медтехника и суперсовременная лаборатория. Все это позволит лечить практически любые инфекционные заболевания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквымедицинагородвидеоИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика