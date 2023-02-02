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Собянин: комплексное развитие территорий даст стимул развитию городских районов

Собянин: комплексное развитие территорий даст стимул развитию городских районов

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Собянин: в Москве будет прорабатываться 470 проектов комплексного развития территорий

Собянин: в Москве будет прорабатываться 470 проектов комплексного развития территорий

Новости часа: число проектов комплексного развития территорий в Москве вырастет в 3 раза

Собянин принял решение о реорганизации еще одного участка бывшей промзоны Южное Очаково

Новости часа: в Москве реорганизуют еще один участок бывшей промзоны Южное Очаково

Количество проектов комплексного развития территорий в Москве вырастет втрое. Об этом заявил Сергей Собянин.

В данный момент идут работы по вовлечению дополнительных участков. Потенциальная площадь – свыше 1,5 тысячи гектаров. В частности, на торги выставлены права на комплексное развитие территорий рядом с Алтуфьевским шоссе, Владыкино и другие.

На месте бывших промзон появляется современная городская среда со всей необходимой инфраструктурой. 150 проектов уже находятся на разных стадиях реализации, включая промышленную, общественно-деловую и жилую застройку. Благодаря этим проектам в городе появится не менее 45 спортивных объектов, 78 школ и детских садов, а также 13 медицинских учреждений. Кроме того, будет озеленено около 320 гектаров земли.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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