Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:15

Город

Собянин: в московских больницах увеличится доля высокотехнологичных операций

Собянин: в московских больницах увеличится доля высокотехнологичных операций

Собянин поддержал проекты Сообщества потомков московских ополченцев

Сергей Собянин рассказал о строительстве московского метро в 2022 году

Собянин: в Москве будет прорабатываться 470 проектов комплексного развития территорий

Собянин: в Москве будет прорабатываться 470 проектов комплексного развития территорий

Новости часа: число проектов комплексного развития территорий в Москве вырастет в 3 раза

Собянин принял решение о реорганизации еще одного участка бывшей промзоны Южное Очаково

Новости часа: в Москве реорганизуют еще один участок бывшей промзоны Южное Очаково

Сергей Собянин: Москва одобрила гранты 15 высокотехнологичным компаниям

Новости часа: станцию Лесной городок будущего МЦД-4 открыли после масштабной реконструкции

В 2023 году в столице заработают три новые программы по оказанию стационарной медицинской помощи. О том, как изменится система здравоохранения в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

В частности, планируют развивать органосберегающие технологии и операции. В первую очередь, речь идет о лапароскопии. Кроме того, будет наращиваться высокотехнологичная помощь по борьбе с заболеваниями, которые приводят к инвалидности и влияют на раннюю смертность. Среди них – мерцательная аритмия, суставные заболевания.

Как отметил мэр, в 2023 году все тарифы ОМС по оказанию стационарной помощи проиндексируют на 12%. Одна из задач, стоящая перед системой здравоохранения, – это обеспечить полноценное оказание медпомощи во всех клиниках города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквымедицинагородвидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика