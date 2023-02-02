Собянин: в московских больницах увеличится доля высокотехнологичных операций

В 2023 году в столице заработают три новые программы по оказанию стационарной медицинской помощи. О том, как изменится система здравоохранения в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

В частности, планируют развивать органосберегающие технологии и операции. В первую очередь, речь идет о лапароскопии. Кроме того, будет наращиваться высокотехнологичная помощь по борьбе с заболеваниями, которые приводят к инвалидности и влияют на раннюю смертность. Среди них – мерцательная аритмия, суставные заболевания.

Как отметил мэр, в 2023 году все тарифы ОМС по оказанию стационарной помощи проиндексируют на 12%. Одна из задач, стоящая перед системой здравоохранения, – это обеспечить полноценное оказание медпомощи во всех клиниках города.

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