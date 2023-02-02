Собянин поддержал проекты Сообщества потомков московских ополченцев

В Москве создают все больше культурных и образовательных проектов о подвигах народных ополченцев Великой Отечественной войны. Об этом Сергей Собянин написал в своем в телеграм-канале.

Мэр столицы рассказал, что примерно 160 тысяч человек участвовали в Битве за Москву и других сражениях ВОВ в рядах 16 дивизий Народного ополчения в 1941 году. Также он отметил, что в городе в память о героях народного ополчения названы сквер, улица и станция метро. Установлены памятники и мемориальные доски, а 11 октября празднуется День Московского народного ополчения.

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