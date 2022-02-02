Собянин заявил о росте заболеваемости COVID-19 на 70% за неделю

Сергей Собянин назвал прошедшую неделю очень сложной по коронавирусу. Мэр подчеркнул, что количество случаев заболевания выросло на 70%, стало больше госпитализаций.

"Прошедшая неделя была очень сложной: количество заболеваний выросло почти на 70%, что особенно неприятно – на 40% выросла госпитализация", – заявил Собянин.

Мэр уточнил, что ежедневно в больницы поступают порядка 1,6 тысячи человек. Занято около 10 тысяч коек в стационарах, в связи с чем власти города расширили объем резервных коек на 5 тысяч. Они будут задействованы в случае роста заболеваемости коронавирусом.

Собянин добавил, что из-за новой волны заболеваемости в столице увеличили мощность горячей линии 122. Даже в часы пик срок ожидания ответа от специалиста составляет менее одной минуты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.