02 января, 17:15

Мэр Москвы

Собянин: ВДНХ в 2025 году посетили более 28 миллионов человек

Сергей Собянин подвел итоги работы проекта "Молодежь Москвы" за 2025 год

Сергей Собянин сообщил об отражении атаки беспилотников на подлете к Москве

Сергей Собянин рассказал о строительстве социальных объектов в Западном Дегунине

Сергей Собянин подвел киноитоги 2025 года

Собянин заявил о готовности Москвы оказать помощь Херсонской области после атаки ВСУ

Сергей Собянин выразил соболезнования родным погибших в Херсонской области

Собянин: проект "Москва помогает" собрал почти 5 млн товаров для армии

Сергей Собянин сообщил об улучшении качества медпомощи через цифровые платформы

Собянин: в Щербинке под завершили строительство новой дорожной сети

В прошедшем году ВДНХ посетили более 28 миллионов гостей. Об этом сообщил Сергей Собянин, отметив масштабную работу по преображению выставки, которая стала одним из самых популярных мест в столице.

В 2025 году отреставрировали исторические павильоны "Главтабак", "Юные натуралисты", "Химия" и "Карелия". На площадках ВДНХ провели свыше 1 600 мероприятий. Для дальнейшего развития была принята стратегия до 2030 года под девизом "ВДНХ – традиции счастья".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр МосквыгородвидеоНаталия Шкода

