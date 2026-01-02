02 января, 17:15Мэр Москвы
Собянин: ВДНХ в 2025 году посетили более 28 миллионов человек
В прошедшем году ВДНХ посетили более 28 миллионов гостей. Об этом сообщил Сергей Собянин, отметив масштабную работу по преображению выставки, которая стала одним из самых популярных мест в столице.
В 2025 году отреставрировали исторические павильоны "Главтабак", "Юные натуралисты", "Химия" и "Карелия". На площадках ВДНХ провели свыше 1 600 мероприятий. Для дальнейшего развития была принята стратегия до 2030 года под девизом "ВДНХ – традиции счастья".
