Собянин: ВДНХ в 2025 году посетили более 28 миллионов человек

В прошедшем году ВДНХ посетили более 28 миллионов гостей. Об этом сообщил Сергей Собянин, отметив масштабную работу по преображению выставки, которая стала одним из самых популярных мест в столице.

В 2025 году отреставрировали исторические павильоны "Главтабак", "Юные натуралисты", "Химия" и "Карелия". На площадках ВДНХ провели свыше 1 600 мероприятий. Для дальнейшего развития была принята стратегия до 2030 года под девизом "ВДНХ – традиции счастья".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.