Сергей Собянин рассказал о строительстве социальных объектов в Западном Дегунине

В районе Западное Дегунино возводят четыре новых социальных объекта, о чем сообщил Сергей Собянин. Среди них – школа, рассчитанная более чем на тысячу учеников. В здании оборудуют универсальные и специализированные учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, медиатеку, два спортивных и гимнастический залы.

На прилегающей территории появится стадион, игровые площадки и зона для занятий садоводством. Образовательные программы будут разработаны совместно с МФТИ. В настоящее время строители завершают устройство кровли и фасада, а также монтаж инженерных систем. Планируется, что строительство завершится в текущем году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.