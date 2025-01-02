Сергей Собянин рассказал, как ВДНХ отметила свое 85-летие в 2024 году

Сергей Собянин рассказал, как ВДНХ в прошедшем уже году отметила свой 85-летний юбилей. Об этом мэр написал в своем телеграм-канале.

По его словам, успешно прошла выставка "Лев Толстой. Война и мир. Ожившие страницы". Также в столице начал работу первый в России Музей героизма, где можно узнать о подвигах наших соотечественников и о важнейших событиях истории России.

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