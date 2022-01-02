В Москве есть все, чтобы медицина в городе вышла на новый уровень по комфорту, эффективности и качеству. Об этом на своей странице в "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что модернизацию системы здравоохранения начали задолго до пандемии, и сейчас медицина справляется достойно. В столице реконструируют 200 поликлиник, еще 30 строят. Обновляют стационары, расширяют программу лекарственного обеспечения.

Впервые в городе открывают отделения сестринского ухода. Кроме того, реконструируют больницы, в том числе Боткинскую, онкобольницу №1 и Морозовскую детскую больницу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24