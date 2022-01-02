Под комплексную реконструкцию попадут до 200 поликлиник Москвы

Реконструкция поликлиник, строительство новых больниц и качество лечения жителей – это приоритет номер один для властей. Об этом в личном блоге написал Сергей Собянин.

По словам градоначальника, под комплексную реконструкцию в Москве попадает до 200 поликлиник. Их капитально отремонтируют в соответствии с новым стандартом. Еще там будут востребованные врачи, современное оборудование и цифровые сервисы. Все это для того, чтобы москвичи в любом районе города смогли получать качественную медицинскую помощь в шаговой доступности от дома.

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