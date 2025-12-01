Мэр Москвы: музейно-выставочный центр "Зиларт" открылся в столице

В Москве на месте бывшей промзоны ЗИЛ появился современный музейно-выставочный центр "Зиларт". Пятиэтажное футуристическое здание, которое открыл Сергей Собянин, призвано стать культурным сердцем нового района.

Центр не будет иметь постоянной экспозиции. К открытию представлены четыре выставки, в том числе масштабная "Африканское искусство: боги, предки, жизнь", включающая около тысячи артефактов. Стоимость билета на одну выставку составляет 600 рублей.

