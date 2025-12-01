01 декабря, 13:30Мэр Москвы
Сергей Собянин открыл новый музейно-выставочный центр "ЗИЛАРТ"
На бульваре Братьев Весниных в Москве открылся современный выставочный центр "Зиларт". Как отметил Сергей Собянин, новое культурное пространство станет сердцем района и точкой притяжения для жителей.
Пятиэтажное здание в форме стеклянного куба площадью 13 тысяч квадратных метров построено на территории реорганизованной промышленной зоны. Уже 2 декабря для посетителей откроются сразу три различные экспозиции.
