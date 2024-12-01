В Москве создадут производство лечебных кормов для животных из приютов. Сергей Собянин подписал распоряжение о проведении электронного конкурса на заключение контракта.

Победитель должен будет в течение двух лет создать или модернизировать производство кормов, в которых витаминно-минеральные комплексы поспособствуют сохранению здоровья кошек и собак. Также он обязан организовать лабораторию для контроля качества продукции.

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