Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 декабря, 13:30

Новости

В Москве создадут производство лечебных кормов для животных из приютов

В Москве создадут производство лечебных кормов для животных из приютов

Собянин: стартовал прием заявок на архитектурную премию Москвы 2025 года

Сергей Собянин: московские реставраторы ежегодно работают примерно с пятью сотнями ОКН

Сергей Собянин: Московскому инновационному кластеру исполнилось 6 лет

Сергей Собянин: сквер у здания ТАСС назвали в честь 120-летия информагентства

Москвичам рассказали о результатах работы цифровых станций городского транспорта

Сергей Собянин рассказал о работе столичных цифровых станций городского транспорта

Новости часа: запущено движение на 53-м км Киевского шоссе

Новости часа: в столице будет продолжен проект "Сделано в Москве"

Новости часа: открыто движение на новом участке у 53-го км Киевского шоссе

В Москве создадут производство лечебных кормов для животных из приютов. Сергей Собянин подписал распоряжение о проведении электронного конкурса на заключение контракта.

Победитель должен будет в течение двух лет создать или модернизировать производство кормов, в которых витаминно-минеральные комплексы поспособствуют сохранению здоровья кошек и собак. Также он обязан организовать лабораторию для контроля качества продукции.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыобществоживотныевидеоЕвгений Дуко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика