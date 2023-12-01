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Новости

01 декабря, 19:30

Экономика

Собянин подписал закон о бюджете Москвы на 2024–2026 годы

Собянин подписал закон о бюджете Москвы на 2024–2026 годы

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Сергей Собянин подписал закон о бюджете Москвы на 2024–2026 годы. Соответствующий документ появился на сайте мэра и правительства города.

Согласно проекту, в 2024 году запланированы доходы бюджета в объеме свыше 4 триллионов рублей. Доля социальных расходов в принятом документе превысила 50%. Так, более 600 миллиардов пойдут на оказание мер социальной поддержки. В частности, с 1 января предусмотрена индексация выплат семьям с детьми, пожилым людям, а также людям с ограниченными возможностями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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