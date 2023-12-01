Собянин утвердил усовершенствованный порядок расчетов за отопление в Москве

Усовершенствованный порядок расчетов за отопление утвердили в столице. Постановление подписал Сергей Собянин.

Теперь исходить будут из среднемесячных объемов потребления за предыдущие пять лет, а единовременный перерасчет отменят.

Все перерасчеты будут производиться равномерно. В случае суровой и длительной зимы переплату разделят на 12 месяцев. Так же будет и в случае мягкой и короткой зимы. Тогда в течение года платежи будут скорректированы в сторону уменьшения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



