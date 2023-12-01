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01 декабря, 17:15

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Пропускная способность МКАД увеличилась благодаря новой разметке – Собянин

Пропускная способность МКАД увеличилась благодаря новой разметке – Собянин

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Переразметка МКАД улучшила условия движения по магистрали – увеличилась пропускная способность, стали безопаснее въезды и выезды. О проектах ЦОДД по оптимизации трафика написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Например, на 8 участках и на 2 съездах с МКАД добавили дополнительный ряд за счет сужения полос. Там же сделали 19 полос разгона и торможения для заезда. Кроме того, мэр добавил, что на магистрали работают 770 камер видеоаналитики. Подробнее о новой схеме движения на МКАД – в эфире телеканала Москва 24.

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