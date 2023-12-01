Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 декабря, 22:15

Новости

Сергей Собянин рассказал о развитии столичной системы здравоохранения

Сергей Собянин рассказал о развитии столичной системы здравоохранения

Собянин: на станции "Университет Дружбы Народов" установили мозаичное панно

Новости часа: Собянин рассказал о создании нового пространства для прогулок у Москвы-реки

Новости часа: Собянин объявил о строительстве и обновлении объектов здравоохранения

Новости часа: Собянин рассказал об обновлении медоборудования в столице

Собянин: более 1,5 млн кв м площадей для объектов здравоохранения появятся в столице

Сергей Собянин поздравил с днем рождения худрука Театра Эстрады Геннадия Хазанова

Собянин: финал Континентальной лиги дзюдо пройдет в центре самбо в "Лужниках"

Мэр Москвы рассказал о благоустройстве набережной Марка Шагала

Мэр Москвы рассказал о благоустройстве набережной Марка Шагала

Мэр Москвы рассказал, что в столице тренд на медицину будущего сделали главным еще 13 лет назад. Кроме того, мэр заверил, что через 4–5 лет в Москве будет создан костяк современного здравоохранения с точки зрения материальной базы.

В 2023 году в Москве завершился первый этап самой масштабной в истории города программы модернизации амбулаторного звена. За 3 года капитально отремонтировали 200 поликлиник. Ожидается, что до конца 2025 года амбулаторный фонд Москвы обновится полностью.

Еще в этом году в столице заработали три флагманских центра: в больницах имени Вересаева и Филатова, а также на территории НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквымедицинавидеоНаталья МезинаЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика