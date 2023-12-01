Сергей Собянин рассказал о развитии столичной системы здравоохранения

Мэр Москвы рассказал, что в столице тренд на медицину будущего сделали главным еще 13 лет назад. Кроме того, мэр заверил, что через 4–5 лет в Москве будет создан костяк современного здравоохранения с точки зрения материальной базы.

В 2023 году в Москве завершился первый этап самой масштабной в истории города программы модернизации амбулаторного звена. За 3 года капитально отремонтировали 200 поликлиник. Ожидается, что до конца 2025 года амбулаторный фонд Москвы обновится полностью.

Еще в этом году в столице заработали три флагманских центра: в больницах имени Вересаева и Филатова, а также на территории НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

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