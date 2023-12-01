Собянин: на станции "Университет Дружбы Народов" установили мозаичное панно

Переход строящейся станции московского метро "Университет Дружбы Народов" украсило большое мозаичное панно. Его площадь – 120 квадратных метров, сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра столицы, эта композиция продолжает единую концепцию станции. Так, на панно изображены силуэты крупнейших городов мира, что можно считать символом единства и многообразия культур. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.