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01 декабря, 17:15

Транспорт

Собянин: на станции "Университет Дружбы Народов" установили мозаичное панно

Собянин: на станции "Университет Дружбы Народов" установили мозаичное панно

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Переход строящейся станции московского метро "Университет Дружбы Народов" украсило большое мозаичное панно. Его площадь – 120 квадратных метров, сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра столицы, эта композиция продолжает единую концепцию станции. Так, на панно изображены силуэты крупнейших городов мира, что можно считать символом единства и многообразия культур. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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