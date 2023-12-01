Новости часа: Собянин рассказал о создании нового пространства для прогулок у Москвы-реки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин анонсировал новый этап благоустройства набережной Марка Шагала начнется в 2024 году.

Коллективу Большого театра представили нового гендиректора Валерия Гергиева. Об этом рассказала вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова.

Более 60 тысяч пассажиров воспользовались сервисом "По пути" в "Сколкове" за год, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.