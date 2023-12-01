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Новости

Новости

01 декабря, 16:45

Новости

Новости часа: Собянин рассказал о создании нового пространства для прогулок у Москвы-реки

Новости часа: Собянин рассказал о создании нового пространства для прогулок у Москвы-реки

Новости часа: Собянин объявил о строительстве и обновлении объектов здравоохранения

Новости часа: Собянин рассказал об обновлении медоборудования в столице

Собянин: более 1,5 млн кв м площадей для объектов здравоохранения появятся в столице

Сергей Собянин поздравил с днем рождения худрука Театра Эстрады Геннадия Хазанова

Собянин: финал Континентальной лиги дзюдо пройдет в центре самбо в "Лужниках"

Мэр Москвы рассказал о благоустройстве набережной Марка Шагала

Мэр Москвы рассказал о благоустройстве набережной Марка Шагала

Сергей Собянин рассказал о новых проектах для повышения безопасности на МКАД

Собянин наградил лауреатов конкурса "Московская реставрация"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин анонсировал новый этап благоустройства набережной Марка Шагала начнется в 2024 году.

Коллективу Большого театра представили нового гендиректора Валерия Гергиева. Об этом рассказала вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова.

Более 60 тысяч пассажиров воспользовались сервисом "По пути" в "Сколкове" за год, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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