01 декабря, 15:45Новости
Новости часа: Собянин объявил о строительстве и обновлении объектов здравоохранения
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 1,5 миллиона квадратных метров для здравоохранения построят и реконструируют в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Владимир Урин покидает пост гендиректора Большого театра по собственному желанию. Его сменит Валерий Гергиев. Указ о его назначении подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
МЧС России отчитался о локализации пожара на рынке "Садовод".