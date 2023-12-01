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Новости

01 декабря, 15:45

Новости

Новости часа: Собянин объявил о строительстве и обновлении объектов здравоохранения

Новости часа: Собянин объявил о строительстве и обновлении объектов здравоохранения

Новости часа: Собянин рассказал об обновлении медоборудования в столице

Собянин: более 1,5 млн кв м площадей для объектов здравоохранения появятся в столице

Сергей Собянин поздравил с днем рождения худрука Театра Эстрады Геннадия Хазанова

Собянин: финал Континентальной лиги дзюдо пройдет в центре самбо в "Лужниках"

Мэр Москвы рассказал о благоустройстве набережной Марка Шагала

Мэр Москвы рассказал о благоустройстве набережной Марка Шагала

Сергей Собянин рассказал о новых проектах для повышения безопасности на МКАД

Собянин наградил лауреатов конкурса "Московская реставрация"

Новости часа: около 120 тыс рабочих мест создадут в рамках столичной программы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 1,5 миллиона квадратных метров для здравоохранения построят и реконструируют в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Владимир Урин покидает пост гендиректора Большого театра по собственному желанию. Его сменит Валерий Гергиев. Указ о его назначении подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

МЧС России отчитался о локализации пожара на рынке "Садовод".

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