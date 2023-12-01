Новости часа: Собянин объявил о строительстве и обновлении объектов здравоохранения

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 1,5 миллиона квадратных метров для здравоохранения построят и реконструируют в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Владимир Урин покидает пост гендиректора Большого театра по собственному желанию. Его сменит Валерий Гергиев. Указ о его назначении подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

МЧС России отчитался о локализации пожара на рынке "Садовод".