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01 декабря, 11:45

Спорт

Собянин: финал Континентальной лиги дзюдо пройдет в центре самбо в "Лужниках"

Собянин: финал Континентальной лиги дзюдо пройдет в центре самбо в "Лужниках"

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В Москве пройдет один из самых ожидаемых турниров по дзюдо. Финал Континентальной лиги состоится в Международном центре самбо в субботу, 2 декабря. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

На турнире выступят олимпийские чемпионы и призеры, а также обладатели медалей чемпионата мира. Помимо соревнований гостей ждет большая программа с играми и конкурсами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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