Собянин: финал Континентальной лиги дзюдо пройдет в центре самбо в "Лужниках"

В Москве пройдет один из самых ожидаемых турниров по дзюдо. Финал Континентальной лиги состоится в Международном центре самбо в субботу, 2 декабря. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

На турнире выступят олимпийские чемпионы и призеры, а также обладатели медалей чемпионата мира. Помимо соревнований гостей ждет большая программа с играми и конкурсами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.