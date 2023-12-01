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01 декабря, 09:45

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Мэр Москвы рассказал о благоустройстве набережной Марка Шагала

Мэр Москвы рассказал о благоустройстве набережной Марка Шагала

Сергей Собянин рассказал о новых проектах для повышения безопасности на МКАД

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На ЗИЛе завершили второй этап благоустройства набережной Марка Шагала. Итогами масштабной работы поделился Сергей Собянин в своем блоге.

По словам мэра Москвы, в порядок привели участок от улицы Льва Юдина до бульвара имени Братьев Весниных. Строители укрепили берег, сделали удобный лестничный спуск на набережную, сформировали дорожки. Рядом обустроили места для отдыха со скамейками, а вокруг высадили деревья и кустарники. Подробнее о новом месте притяжения горожан – в эфире телеканала Москва 24.

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