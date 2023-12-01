Мэр Москвы рассказал о благоустройстве набережной Марка Шагала

На ЗИЛе завершили второй этап благоустройства набережной Марка Шагала. Итогами масштабной работы поделился Сергей Собянин в своем блоге.

По словам мэра Москвы, в порядок привели участок от улицы Льва Юдина до бульвара имени Братьев Весниных. Строители укрепили берег, сделали удобный лестничный спуск на набережную, сформировали дорожки. Рядом обустроили места для отдыха со скамейками, а вокруг высадили деревья и кустарники. Подробнее о новом месте притяжения горожан – в эфире телеканала Москва 24.