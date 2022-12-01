Собянин утвердил проект планировки жилого квартала в поселении Московский в ТиНАО

Новое жилье и 4,5 тысячи рабочих мест появится в поселении Московский в ТиНАО. Такое постановление подписал Сергей Собянин.

Современный жилой квартал построят недалеко от деревни Румянцево. Там смогут поселиться до трех тысяч человек. На первых этажах будут помещения для магазинов, кафе, объектов спорта и культуры, а также детской школы искусств. Рядом построят школу на 350 учеников и детский сад на 180 детей, стадион для регби, два деловых центра.

Приведут в порядок и прилегающую улично-дорожную сеть, построят новые улицы и проезды, сделают парковки и остановки пассажирского транспорта. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.