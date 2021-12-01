Собянин утвердил проект благоустройства возле строящейся станции Марьина Роща МЦД-2

Утвержден проект благоустройства территории у станции МЦД-2 Марина Роща. Постановление подписал Сергей Собянин.

Со станции можно будет пересесть на БКЛ и Люблинско-Дмитровскую линию метро, а в будущем на МЦД-4. Для автомобилистов обустроят односторонний съезд с Шереметьевской в сторону области, также появится дорога вдоль путей.

Для пешеходов оборудуют надземный переход через рельсы и дополнительные тротуары. Кроме того, постановки общественного транспорта, стоянки такси и парковки для машин и велосипедов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.