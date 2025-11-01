График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

01 ноября, 10:30

Мэр Москвы

Собянин: Гормост обслуживает большинство важнейших инженерных сооружений города

Одному из старейших предприятий городского хозяйства Москвы Гормосту исполнилось 90 лет. Как сообщил Сергей Собянин в MAX, еще в довоенное время организация участвовала в реализации генерального плана реконструкции столицы.

Сегодня она обслуживает большинство важнейших инженерных сооружений города. Предприятие участвовало в возрождении ВДНХ, восстановив все 17 исторических фонтанов, и помогло отремонтировать причалы Северного речного вокзала.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр Москвы

