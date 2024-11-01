Новости часа: в Москве открыт памятник князю Сергею Александровичу и его супруге

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве открыт памятник князю Сергею Александровичу и его супруге Елизавете Федоровне, рассказал Сергей Собянин.

Дом площадью почти 18 тысяч "квадратов" построят в Лосиноостровском районе по реновации, объяснила Москомархитектура.

Учебный центр подготовки кадров для фармкомпаний "Технополиса Москва" откроется в 2025 году, указал заммэра Максим Ликсутов.

