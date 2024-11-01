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Новости

01 ноября, 22:30

Новости

Новости часа: в Москве открыт памятник князю Сергею Александровичу и его супруге

Новости часа: в Москве открыт памятник князю Сергею Александровичу и его супруге

Новости часа: более 290 тыс новых рабочих мест появится в Москве к 2030 году

Новости часа: Москва создала систему льгот и возможностей для предпринимателей

Собянин: открыт памятник великому князю Сергею и княгине Елизавете Романовым

Новости часа: Собянин сообщил об открытии выставки в честь 83-й годовщины военного парада

Новости часа: НКО могут арендовать городские помещения за 30% стоимости

Новости часа: Москва создала систему льгот и возможностей для предпринимателей

Собянин: интерактивный музей будет работать на Красной площади с 7 по 10 ноября

Новости часа: Москва создала систему льгот и возможностей для предпринимателей

Собянин: Москва создала систему льгот и возможностей для предпринимателей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве открыт памятник князю Сергею Александровичу и его супруге Елизавете Федоровне, рассказал Сергей Собянин.

Дом площадью почти 18 тысяч "квадратов" построят в Лосиноостровском районе по реновации, объяснила Москомархитектура.

Учебный центр подготовки кадров для фармкомпаний "Технополиса Москва" откроется в 2025 году, указал заммэра Максим Ликсутов.

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