Собянин: открыт памятник великому князю Сергею и княгине Елизавете Романовым

В центре Москвы, возле станции метро "Третьяковская", открыли памятник генерал-губернатору Москвы великому князю Сергею Александровичу и его супруге княгине Елизавете Федоровне.

Как рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин, место для монумента было выбрано не случайно. Рядом с этим сквером располагается Марфо-Мариинская обитель, которую основала княгиня. За свои труды она была канонизирована Русской православной церковью. Сергей Александрович на посту генерал-губернатора также очень много сделал для развития Москвы.

Позади бронзовых фигур установлены стелы. На них изображены исторические объекты, построенные благодаря усилиям великокняжеской четы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.