01 ноября, 13:45Новости
Новости часа: Москва создала систему льгот и возможностей для предпринимателей
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице разработали систему льгот и возможностей для предпринимателей. Об этом рассказал Сергей Собянин.
Динамический тариф на парковку заработал на нескольких улицах в центре Москвы, сообщили в Дептрансе.
Более 26 тысяч москвичей заключили договоры на жилье по реновации за девять месяцев, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.