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Новости

Новости

01 ноября, 13:45

Новости

Новости часа: Москва создала систему льгот и возможностей для предпринимателей

Новости часа: Москва создала систему льгот и возможностей для предпринимателей

Собянин: Москва создала систему льгот и возможностей для предпринимателей

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о достижениях и проектах Главархива Москвы

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о создании рабочих мест для москвичей рядом с домом

Мэр Москвы: столичный Главархив отмечает день рождения

Сергей Собянин рассказал о создании рабочих мест для москвичей рядом с домом

Собянин: на Красной площади откроется выставка о легендарном военном параде

Новости часа: в зоне СВО и приграничных регионах "Москонцерт" провел 870 выступлений

Новости часа: строительство флагманского центра больницы Буянова завершится в декабре

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 31 октября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице разработали систему льгот и возможностей для предпринимателей. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Динамический тариф на парковку заработал на нескольких улицах в центре Москвы, сообщили в Дептрансе.

Более 26 тысяч москвичей заключили договоры на жилье по реновации за девять месяцев, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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