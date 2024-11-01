Новости часа: Москва создала систему льгот и возможностей для предпринимателей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице разработали систему льгот и возможностей для предпринимателей. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Динамический тариф на парковку заработал на нескольких улицах в центре Москвы, сообщили в Дептрансе.

Более 26 тысяч москвичей заключили договоры на жилье по реновации за девять месяцев, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.