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01 ноября, 13:15

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Собянин: Москва создала систему льгот и возможностей для предпринимателей

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Малому бизнесу, который работает в социально значимых сферах и выбирает помещения для торгов, доступна ставка в 4,6 тысячи рублей за квадратный метр в год. Особые условия действуют и для арендаторов объектов культурного наследия. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Благодаря московской программе со сниженными ставками в 2024 году арендаторы городских помещений сэкономят почти 8 миллиардов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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