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Новости

01 ноября, 11:30

Новости

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о создании рабочих мест для москвичей рядом с домом

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о создании рабочих мест для москвичей рядом с домом

Мэр Москвы: столичный Главархив отмечает день рождения

Сергей Собянин рассказал о создании рабочих мест для москвичей рядом с домом

Собянин: на Красной площади откроется выставка о легендарном военном параде

Новости часа: в зоне СВО и приграничных регионах "Москонцерт" провел 870 выступлений

Новости часа: строительство флагманского центра больницы Буянова завершится в декабре

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 31 октября

Новости часа: Москва проведет конкурс на заключение еще двух офсетных контрактов

Новости часа: строительство флагманского медцентра в Царицыне завершится в декабре

Собянин наградил выдающихся москвичей за вклад в развитие города и страны

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 290 тысяч рабочих мест появится в Москве к 2030 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Нейросеть в Москве научили выявлять желчнокаменную болезнь на КТ, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Вакцинация от гриппа в столичных мобильных пунктах у метро завершается 1 ноября, напомнили в Депздраве.

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