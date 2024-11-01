Новости часа: Сергей Собянин рассказал о создании рабочих мест для москвичей рядом с домом

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 290 тысяч рабочих мест появится в Москве к 2030 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Нейросеть в Москве научили выявлять желчнокаменную болезнь на КТ, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Вакцинация от гриппа в столичных мобильных пунктах у метро завершается 1 ноября, напомнили в Депздраве.