Собянин: на Красной площади откроется выставка о легендарном военном параде

Выставка в честь 83-й годовщины легендарного парада откроется на Красной площади. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Музей под открытым небом займет 25 тысяч квадратных метров. Там появятся пять экспозиций, где гости смогут узнать историю начала Великой Отечественной войны. На большом экране покажут реконструированный парад 1941-го года, а в инсталляции кинотеатра "Художественный" – исторические фильмы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.