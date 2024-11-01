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Новости

Новости

01 ноября, 00:00

Новости

Новости часа: в зоне СВО и приграничных регионах "Москонцерт" провел 870 выступлений

Новости часа: в зоне СВО и приграничных регионах "Москонцерт" провел 870 выступлений

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Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 31 октября

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Собянин: строительство флагманского центра ГКБ им. Буянова завершится в декабре

Собянин: в зоне СВО и приграничных регионах "Москонцерт" провел 870 выступлений

Собянин: Москва проведет конкурс на заключение еще двух офсетных контрактов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Артисты "Москонцерта" провели свыше 870 выступлений в зоне СВО. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Около 200 жителей в Лосиноостровском районе переедут в новостройку по реновации, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Установку вторых дверей к зиме завершили в вестибюлях столичного метро, заявили в Дептрансе.

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