Новости часа: в зоне СВО и приграничных регионах "Москонцерт" провел 870 выступлений

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Артисты "Москонцерта" провели свыше 870 выступлений в зоне СВО. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Около 200 жителей в Лосиноостровском районе переедут в новостройку по реновации, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Установку вторых дверей к зиме завершили в вестибюлях столичного метро, заявили в Дептрансе.