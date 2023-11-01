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Новости

01 ноября, 16:30

Общество

Новости часа: Собянин рассказал о развитии флагманских центров медицинской помощи в Москве

Новости часа: Собянин рассказал о развитии флагманских центров медицинской помощи в Москве

Собянин рассказал о развитии флагманских центров медицинской помощи в Москве

Новости часа: мэр рассказал о развитии трамвайного депо имени Баумана

Новости часа: Собянин утвердил проект планировки части бывшей промзоны Южный порт

Собянин: Донской монастырь через несколько лет будет полностью отреставрирован

Новости часа: Донской монастырь через несколько лет будет полностью отреставрирован

Новости часа: Собянин рассказал о программе празднования Дня народного единства в Москве

Сергей Собянин сообщил о масштабной программе озеленения магистралей Москвы

Собянин: Донской монастырь через несколько лет будет полностью отреставрирован

Собянин рассказал о масштабной программе озеленения магистралей Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Хирурги в Москве могут проводить на 25% больше экстренных операций благодаря флагманским центрам. Об этом сообщил Сергей Собянин

Вестибюль и две платформы построят на станции Железнодорожная МЦД-4. Об этом рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

Температура в Москве поднялась выше 15 градусов 1 ноября. Это данные синоптиков.

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