01 ноября, 16:30Общество
Новости часа: Собянин рассказал о развитии флагманских центров медицинской помощи в Москве
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Хирурги в Москве могут проводить на 25% больше экстренных операций благодаря флагманским центрам. Об этом сообщил Сергей Собянин
Вестибюль и две платформы построят на станции Железнодорожная МЦД-4. Об этом рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.
Температура в Москве поднялась выше 15 градусов 1 ноября. Это данные синоптиков.