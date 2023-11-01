Новости часа: Собянин рассказал о развитии флагманских центров медицинской помощи в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Хирурги в Москве могут проводить на 25% больше экстренных операций благодаря флагманским центрам. Об этом сообщил Сергей Собянин

Вестибюль и две платформы построят на станции Железнодорожная МЦД-4. Об этом рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

Температура в Москве поднялась выше 15 градусов 1 ноября. Это данные синоптиков.